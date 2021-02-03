Yunusemre Şubat Ayı Meclisi toplandı

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Yunusemre Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nı yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında düzenlenen toplantı Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, gündemi değerlendirdi. Hafta sonundan bu yana etkili olan yağış dolayısıyla su ve sel taşkınlarının hayatı olumsuz etkilediğini aktaran Başkan Mehmet Çerçi, burada yaptığı konuşmada “Geceden beri aralıksız yağmur yağıyor. Bu yağışların kuraklık sorununu ortadan kaldırmasını temenni ediyoruz. Maalesef İzmir’de yaşanan sel dolayısıyla 2 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. İlimizde de özellikle ovadaki bazı derelerde taşmalar söz konusu. Ekiplerimiz bu konuda teyakkuzda” diye konuştu.

Meclis spor yatırımlarına yenisini ekleyecek projeler için anlamlı bir karara daha imza attı. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın desteğiyle Ortaköy Er Meydanı’na yapılacak bin 400 ek tribün, Ortaköy Mahallesi’ne yapılacak futbol sahası, Muradiye Spor Salonu’na yapılacak futbol sahası için yürütülecek çalışmalarda Başkan Çerçi’ye yetki verdi. 18 maddenin görüşüldüğü toplantıda maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Mart ayı Meclis Toplantısı’nın 2 Mart Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

