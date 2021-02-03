YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre Şubat Ayı Meclisi toplandı

Yunusemre Şubat Ayı Meclisi toplandı

03.02.2021 13:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr.

Yunusemre Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Yunusemre Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı’nı yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında düzenlenen toplantı Yunus Emre Millet Çarşısı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Çerçi, gündemi değerlendirdi. Hafta sonundan bu yana etkili olan yağış dolayısıyla su ve sel taşkınlarının hayatı olumsuz etkilediğini aktaran Başkan Mehmet Çerçi, burada yaptığı konuşmada “Geceden beri aralıksız yağmur yağıyor. Bu yağışların kuraklık sorununu ortadan kaldırmasını temenni ediyoruz. Maalesef İzmir’de yaşanan sel dolayısıyla 2 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. İlimizde de özellikle ovadaki bazı derelerde taşmalar söz konusu. Ekiplerimiz bu konuda teyakkuzda” diye konuştu.
Meclis spor yatırımlarına yenisini ekleyecek projeler için anlamlı bir karara daha imza attı. Spor Toto Teşkilatı Başkanlığı’nın desteğiyle Ortaköy Er Meydanı’na yapılacak bin 400 ek tribün, Ortaköy Mahallesi’ne yapılacak futbol sahası, Muradiye Spor Salonu’na yapılacak futbol sahası için yürütülecek çalışmalarda Başkan Çerçi’ye yetki verdi. 18 maddenin görüşüldüğü toplantıda maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Mart ayı Meclis Toplantısı’nın 2 Mart Salı günü saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:44
Sabah
08:07
Öğle
13:29
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Manisa Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Aksakal Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Merkez
Nursen Eczanesi
Merkez
Yeni Hayat Eczanesi
Merkez
Demirkaya Eczanesi
Turgutlu
Yeni Yaşam Eczanesi
Turgutlu
Coşan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Manisa'da şiddetli yağışın ardından zararlar gideriliyor

Manisa'da şiddetli yağışın ardından zararlar gideriliyor

Salihli Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira almayacak

Salihli Belediyesi kepenk indiren kiracısından kira almayacak

Sarıgöl’de bademler çiçek açtı

Sarıgöl’de bademler çiçek açtı

Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Akhisar Belediyesi 2021 Şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

Akhisar Belediyesi’nde net işçi maaşı 3 bin 300 TL oldu

Akhisar Belediyesi’nde net işçi maaşı 3 bin 300 TL oldu

Dereler ve kanallardan tonlarca çöp çıktı

Dereler ve kanallardan tonlarca çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.