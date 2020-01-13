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  4. Yunusemre U16 takımı Play-Off’ta B Grubunda mücadele edecek

Yunusemre U16 takımı Play-Off’ta B Grubunda mücadele edecek

MANİSA HABERLERİ  | 13.01.2020 10:46 | Son Güncelleme

2019-2020 sezonunda Manisa Amatör Küme D grubunda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası Play-Offlarında B Grubunda mücadele edecek.Altyapı U16 (2004, 2005 ve 2006) kategorisinde mücadele ettiği D grubunu şampiyon olarak tamamlayan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası Play - Offlarında B grubunda yer alacak.

Yunusemre U16 takımı Play-Off’ta B Grubunda mücadele edecek

2019-2020 sezonunda Manisa Amatör Küme D grubunda şampiyon olan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası Play-Offlarında B Grubunda mücadele edecek.
Altyapı U16 (2004, 2005 ve 2006) kategorisinde mücadele ettiği D grubunu şampiyon olarak tamamlayan Yunusemre Belediyespor U16 Takımı, Türkiye Şampiyonası Play - Offlarında B grubunda yer alacak. Mavi - Beyazlı Takım, grubunda Alaşehir Belediyespor, Selvilitepe ve Akhisar Yıldırımspor karşılaşacak. Yunusemre Belediyespor, 17 0cak Cumartesi günü başlayacak Play - Offlarda ilk maçını aynı gün Turgutlu’da Selvilitepespor ile saat 15.00’te yapacak. Altyapı çalışmalarını önemsediklerini kaydeden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, takıma Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

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