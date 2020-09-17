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Yunusemre’de parke taşı çalışması sürüyor

MANİSA HABERLERİ  | 17.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Bozulan ve ihtiyaç duyulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İlçede yaptığı yol yapım çalışmaları ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran Yunusemre Belediyesi, bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara kilitli parke taşı döşüyor.

Bozulan ve ihtiyaç duyulan yollarda kilitli parke taşı döşeme çalışmaları gerçekleştiren Yunusemre Belediyesi, ilçede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İlçede yaptığı yol yapım çalışmaları ile vatandaşların ulaşımını kolaylaştıran Yunusemre Belediyesi, bozulan ve ihtiyaç duyulan yollara kilitli parke taşı döşüyor. Belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Muradiye, Barbaros, Yeni Mahalle, Keçiliköy ve 50. Yıl mahallelerinde parke taşı döşeme çalışması yaptı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlçede parke taşı döşeme çalışmalarımıza geçtiğimiz aylarda başlamıştık. Belirli bir program dahilinde hedeflediğimiz çalışmalarımızı ekiplerimiz sürdürüyor. İhtiyaç dahilinde belirli yerlerde çalışmalarımız aralıksız sürecek” dedi.

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