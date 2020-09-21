YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre’den Muradiye’de yol çalışması

Yunusemre’den Muradiye’de yol çalışması

MANİSA HABERLERİ  | 21.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme ve bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyor.Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına başladı.

Yunusemre Belediyesi, Muradiye Mahallesi’nde kilitli parke taşı döşeme ve bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyor.
Yunusemre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi’nde yol düzenleme çalışmalarına başladı. Bir taraftan parke taşı döşeyen ekipler, diğer taraftan bozulan yollarda düzenleme çalışması yapıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarımıza Muradiye Mahallesi ile devam ediyoruz. Çalışmalar belirli bir program dahilinde gerçekleştiriliyor. İhtiyacı olan tüm mahallelerde bu çalışma yapılacak. Amacımız vatandaşımızın ulaşımını daha rahat bir şekilde sağlamak” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Doğu Anadolu’da en yüksek sıcaklık Kemah’ta en düşük Göle’de ölçüldü
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Ceset sordular yaralı bile bulamadılar
Kanga beğenilmedi
Kanga beğenilmedi
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
İl Müdürü Budak, "Yürüyüş yapmalıyız, bisiklet kullanmalıyız"
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Bir zamanlar su üstünün en gözde gemileriydi, şimdi söküm için sıra bekliyor
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı
Ortaca Köyü içme suyu hattı onarımı tamamlandı

Manisa Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:28
Sabah
06:50
Öğle
13:08
İkindi
16:35
Akşam
19:17
Yatsı
20:33

Manisa Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Ahmet Selim Eczanesi
Merkez
Çipiller Eczanesi
Merkez
Kocabaş Eczanesi
Merkez
Kutay Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Ahsen Eczanesi
Akhisar
Kaptan Oğlu Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Banka Müdürü Kalbine Yenildi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Manisa İhl’de Mezuniyet Coşkusu
Manisa İhl’de Mezuniyet Coşkusu
Manisa Ziçev’de Yeni Yıl Kutlaması
Manisa Ziçev’de Yeni Yıl Kutlaması
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.