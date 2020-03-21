YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Yunusemre’den pazarcı esnafına maske ve eldiven

Yunusemre’den pazarcı esnafına maske ve eldiven

MANİSA HABERLERİ  | 21.03.2020 12:33 | Son Güncelleme

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini arttıran Yunusemre Belediyesi, Laleli pazar yerinde kurulan semt pazarında esnafa hijyenik maske ve eldiven dağıttı, alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.Yunusemre Belediyesi korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemlerini arttıran Yunusemre Belediyesi, Laleli pazar yerinde kurulan semt pazarında esnafa hijyenik maske ve eldiven dağıttı, alınan önlemlere uymaları konusunda uyardı.
Yunusemre Belediyesi korona virüsü (Kovid-19) salgınına karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı. Vatandaşın yoğun kullanım alanlarında dezenfektasyon çalışmaları yapan belediye ekipleri pazar yerlerinde de önlemlerini artırdı. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Dilşat Ulaş, Yunusemre İlçe Tarım Müdürü Serdar Mersinli, Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür Esin ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Laleli pazar yerinde tezgah açan pazarcı esnafına hijyenik maske ve eldiven dağıtımı yaptı. Maske ve eldiven dağıtımının yanı sıra pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşlar korona virüse karşı uyarıldı. Pazar kurulmadan önce pazar yerinde dezenfekte çalışmalarının da yapıldığını belirten Yunusemre Belediyesi yetkilileri hem pazarcı esnafının hem de vatandaşın bu konuda duyarlı davranmalarını, özellikle mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçtiDünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bini geçti
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toplu konutta ön başvurular pazartesi başlıyor

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Toroslar Belediyesinde çalışanlar dönüşümlü izin yapacak

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Belediye başkanlarından Miraç Kandili mesajı

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Aydın’da bipolar hastası kadın her yerde aranıyor

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Malatya’da 65 yaş üstü pasolar Nisan sonuna kadar durduruldu

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Giresun itfaiyesinden sağlık çalışanlarına destek

Manisa Namaz Vakitleri 21 Mart Cumartesi

İmsak
05:43
Sabah
07:05
Öğle
13:22
İkindi
16:48
Akşam
19:30
Yatsı
20:47

İlginizi Çekebilir

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Manisa'da satışı yasak cinsel uyarıcı ürünler ele geçirildi

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesinden koronavirüs açıklaması:

Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Manisa'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

Manisa’da 112’ye asılsız ihbarlar azaldı

Manisa’da 112’ye asılsız ihbarlar azaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.