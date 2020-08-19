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Yunusemre’den personeline proje yazım eğitimi

MANİSA HABERLERİ  | 19.08.2020 16:21 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere bir yenisini ekledi.

Yunusemre Belediyesi çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere bir yenisini ekledi. Düzenlenen Proje Döngüsü, Katılım Öncesi Mali Yardım ve Horizon 2020 eğitimiyle personellerin fon kaynaklarını tanıyarak proje yazılımında yer alması amaçlanıyor.
Çalışmaları ile takdir toplayan Yunusemre Belediyesi, personellerinin fon kaynaklarını tanıması ve proje yazma çalışmalarında yer alması için eğitimler düzenliyor. Yunusemre Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk gününe Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de katıldı. Başkan Çerçi’ye Başkan Yardımcısı N. Elif Binici, Strateji Geliştirme Müdürü Orhan Güzel, Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Yerkazanoğlu eşlik etti. Bu tür eğitimleri önemsediklerini dile getiren Başkan Çerçi burada yaptığı konuşmada, “Belediye olarak ilçemizin gelişmesi ve kalkınması için yoğun mesai harcıyoruz. Ancak ilçemize daha fazla yatırımın kazandırılması için yurtiçi ve yurtdışında yer alan fon kaynaklarından yararlanmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda düzenlenen eğitim ile personellerimizin hem kendilerini geliştirmesi hem de proje yazım ve fon kaynaklarına ulaşılmasında aktif yer almaları sağlanacak” diye konuştu.
Sistem Global Danışmanlık tarafından verilen eğitimlerde Hüseyin Sökmen Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), İskender Cem Leblebici Katılım Öncesi Mali Yardım Programları (IPA), Tutku Özen tarafından da Horizon 2020 eğitimi veriliyor. 6 gün devam edecek eğitim programı 24 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

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