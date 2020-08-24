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Yunusemre’den üreticiye destek

MANİSA HABERLERİ  | 24.08.2020 14:25 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Ziraat Odası ile imzaladığı protokol kapsamında ilçe sınırları içerisindeki ova yollarının bakım ve onarımını yapacak.Kırsal kalkınma hamleleriyle ilçede tarımsal ürün çeşitliliğini arttıran Yunusemre Belediyesi, üreticisini desteklemeye devam ediyor.

Yunusemre’den üreticiye destek

Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Ziraat Odası ile imzaladığı protokol kapsamında ilçe sınırları içerisindeki ova yollarının bakım ve onarımını yapacak.
Kırsal kalkınma hamleleriyle ilçede tarımsal ürün çeşitliliğini arttıran Yunusemre Belediyesi, üreticisini desteklemeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Şehzadeler Ziraat Odası ile ova yollarının bakım ve onarımı konusunda protokol imzalandı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen törene Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Oda Başkanı Hüseyin Altındağ katıldı. Protokolün üreticilere hayırlı olmasını dileyen Başkan Çerçi, “İlçe sınırlarımızdaki ova yollarının bakım ve onarımı için odamızla protokol imzaladık. Üreticimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.
Yunusemre Belediyesinin çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden Oda Başkanı Hüseyin Altındağ ise üreticiye verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Yunusemre’den üreticiye destek

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