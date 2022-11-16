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Yunusemreli güreşçiler İzmir’den madalyalarla döndü

16.11.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, İzmir’de düzenlenen U15 Grekoromen Güreş Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

Yunusemreli güreşçiler İzmir’den madalyalarla döndü

Yunusemre Belediyespor’un güreşçileri, İzmir’de yapılan U15 Grekoromen Güreş Turnuvası’na damga vurdu. Turnuvada Manisa’yı temsil eden Mavi Beyazlı güreşçiler, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya ile toplamda 5 madalya kazanarak göz doldurdu. Müsabakalarda Civan Yalçın 38 kiloda, Furkan Altıner ise 85 kiloda şampiyon olurken, 44 kiloda Emirhan Demir ile 62 kiloda Baran Altuğ ikinci, 75 kiloda Hasan Turşak üçüncü oldu.

Yunusemre Belediyespor Güreş Antrenörü Ömer Rona, günden güne gelişen altyapı sporcularıyla yeni sezona en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. İzmir’de faydalı bir turnuva geçirdiklerini kaydeden Rona, "Sporcularımızın birçoğu ilk defa il dışındaki bir turnuvaya katıldı. Başlangıç olarak mindere konan mücadeleden ve istekten memnunuz. Hedefimiz Türkiye şampiyonalarında Manisa’ya madalya ve milli sporcular kazandırmak. Bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve Kulüp Başkanımız Arif Alkan’a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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İzmir
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

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