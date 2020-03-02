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Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı

MANİSA HABERLERİ  | 02.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası’na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası, Antalya’da 17 ülkeden 173 bayan, 370 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunusemreli judocu Avrupa Kupasında bronz madalya kazandı

Uluslararası Nazım Canca Avrupa Judo Kupası’na katılan Yunusemre Belediyespor Kulübü Judo Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 3’üncü olarak bronz madalya kazandı.
Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası, Antalya’da 17 ülkeden 173 bayan, 370 erkek sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Şampiyonaya katılan Yunusemre Belediyespor Sporcusu Şeyda Nur Çiçek, Ümitler kategorisinde 70 kilogramda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. İlk uluslararası derecesini elde eden sporcuyu kutlayan Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan da Şeyda Nur Çiçek’in kendilerini gururlandırdığını belirterek, genç sporcuya başarılarının devamını diledi.

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