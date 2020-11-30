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Yunusemreli Judocu Öztürk kardeşlerin hedefi milli takım

MANİSA HABERLERİ  | 30.11.2020 14:41 | Son Güncelleme

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları Mert ve Ufuk Öztürk kardeşler başarılı bir judocu olmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Yunusemreli Judocu Öztürk kardeşlerin hedefi milli takım

Yunusemre Belediyespor judo sporcuları Mert ve Ufuk Öztürk kardeşler başarılı bir judocu olmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Öztürk kardeşlerin hedefi ise milli takıma yükselmek.
Yunusemre Belediyespor’un judocu kardeşleri 11 yaşındaki Mert ve 9 yaşındaki Ufuk Öztürk, gelecekte başarılı bir judocu olma yolunda çok çalışıyorlar. Kardeşlerin en büyük hedefi de başarılı bir judocu olarak milli takıma kadar yükselmek. Öztürk kardeşler koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyarak takım antrenörleri Halil Atmaca ve Orhan Akdemir rehberliğinde çok çalıştıklarını ifade ederek “3 yıldır judo sporu ile uğraşıyoruz. Çok mutluyuz. Çok çalışarak inşallah Manisa şampiyonu olacağız ve milli takıma gideceğiz” dedi. Yunusemre Belediyesporlu judocu kardeşlerin ev hanımı olan anneleri Zeynep Öztürk ise aile olarak çok mutlu olduklarını vurgulayarak, “Yaz, kış, yağmur çamur demeden kesintisiz judo idmanlarında çocuklarım Mert ve Ufuk ile aksatmadan sürekli geliyorum. Judo eğitimi ile çocuklarımın gelişimi hızla devam ederken öfke kontrolü, sakin kalabilmeleri de çok mükemmel şekilde gelişiyor. Sporla uğraşmanın da derslerine engel olmadığını, bilakis katkısı olduğunu gözlemliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yunusemreli Judocu Öztürk kardeşlerin hedefi milli takım

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