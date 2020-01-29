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Yunusemreli muhtarların öncülüğünde Elazığ’a yardım

MANİSA HABERLERİ  | 29.01.2020 13:55 | Son Güncelleme

Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve yönetim kurulu tarafından başlatılan Elazığ’a yardım kampanyasında toplanan acil ihtiyaçlar Elazığ’a gönderildi.

Yunusemreli muhtarların öncülüğünde Elazığ’a yardım

Manisa Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve yönetim kurulu tarafından başlatılan Elazığ’a yardım kampanyasında toplanan acil ihtiyaçlar Elazığ’a gönderildi. İki gün gibi kısa bir sürede AFAD tarafından belirlenen yardım malzemelerinden 3 ton patates-soğan, 100 battaniye, 100 litre sıvı yağ, erzak, bisküvi, çorbalıklar, cep mendili, ıslak mendil, kıyafetler ve havlular Elazığ’a gönderildi.
Manisa’nın merkez ilçelerinden Yunusemre’de muhtarlar Derneği tarafından başlatılan Elazığ’a yardım kampanyasında toplanan malzemeler Elazığ’a gönderildi. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, “Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yardım kampanyası başlattık. Ülkemizin dört bir yanından yapılan yardımlarda istedik ki bizim de çorbada tuzumuz bulunsun. AFAD ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yardım kalemlerinden hangilerini toplayacağımıza karar verdik ve 2 gün gibi kısa sürede yardımları topladık. Vatandaşımızın ‘Elazığ için bizler ne yapabiliriz biz de katkı yapmak istiyoruz’ sorusu çıkışımız oldu. Bizi hareketlendirdi. Damlaya damlaya göl olur atasözünü canlı olarak yaşadık. Bunun sonucunda tabii ki yardımları AFAD’ın belirlediği şartlarda düzenledik ve paketledik. Tabi bu yardımların yerine ivedilikle ulaşması konusunda yaptığımız araştırma sonucunda Kınık Belediyesinden büyük bir araç çıkacağını öğrendik ve kendileriyle yaptığımız görüşme sonucunda yardımları birleştirdik. 3 ton patates-soğan, 100 kadar battaniye, 100 litre sıvı yağ, erzak, bisküvi, çorbalıklar, cep mendil, ıslak mendil, çocuk kıyafeti, büyükler için kıyafet ve havlular paketlenerek gönderildi. Mahalle sakinlerimizin verdiği güç çok kıymetli. Başta Laleli, Muradiye ve Kuyualan mahalleleri sakinlerine, bununla beraber lojistiği sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, desteklerinden dolayı Pazarcılar Odası Başkanı Halim Şener’e, teşekkür ediyoruz. Ülke olarak birbirimize kenetlendik. Gücümüzün farkındayız. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” dedi.

Yunusemreli muhtarların öncülüğünde Elazığ’a yardım

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