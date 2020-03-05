Yunuskent’te yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başlıyor

Manisa’nın en büyük toplu konut projesi olan 5 bin 500 konutluk Yunuskent projesinin ikinci etabında yedek hak sahiplerinin sözleşme süreci başlıyor. 233 adet 3+1, 74 adet 2+1 konut için sözleşmeler 12-26 Mart tarihleri arasında imzalanacak.

Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) ülkenin en prestijli projeleri arasında gösterdiği, Manisa’da konut sıkıntısını büyük oranda ortadan kaldıracak 5 bin 500 konutluk toplu konut projesinin yaklaşık bin 500 konuttan oluşan 2. etabında asil hak sahipleri sözleşme süreci tamamlandı. Hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 80’i sözleşme imzalarken; sözleşme imzalanmayan 233 adet 3+1, 74 adet 2+1 konut için yedek hak sahipleriyle görüşmeler başlıyor. Yedek hak sahipleri de Halk Bankası Mesir Şubesi’ne giderek sözleşme imzalayacak. Hak sahipleri, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, ön peşinat dekontu, 3+1 ve 2+1 için vukuatlı nüfus kayıt örneği ile tarihçeli ikametgah, 2+1 için ailenin tümünün gelir durumlarını gösteren belge, başka birinin işlemleri yapması durumunda noterden onaylı vekaletname, hak sahibinin vefatı durumunda ise varislerin veraset ilamıyla banka şubesine başvurması gerekiyor.

12-20 Mart tarihleri arasında 3+1’lerin, 23 - 26 Mart’ta ise 2+1 konutlar için yedeklerle sözleşme imzalanacağını duyuran Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TOKİ ve Yunusemre Belediyesinin resmi sitesinden de yayınlanan sözleşme takviminin herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için yedeklerin kendileri için belirlenen gün ve saati kaçırmamaları gerektiğine vurgu yaptı. Konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar Sosyal Konutlar Müdürlüğü çağrı merkezini arayarak bilgi sahibi olabilecek.

Öte yandan yedek hak sahiplerinin; ödeme planı ve ne zaman sözleşme yapacaklarına ilişkin listeye TOKİ’nin resmi web sitesi ile Yunusemre Belediyesi resmi sitesi adresinden ulaşabileceği vurgulandı.

