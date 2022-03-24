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Yurda kaçak pırlanta sokmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

24.03.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurda kaçak pırlanta sokmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'ye kaçak pırlanta sokmaya çalışan yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 26 Şubat'ta Bahreyn'den İstanbul Havalimanı'na gelen Hindistan pasaportlu Saadat Hussain Shabandri'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Havalimanında durdurularak üst araması yapılan Shabandri'yi İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, detaylı aramada, şüphelinin pantolonunun ceplerine özel olarak dikilmiş iki bölmede farklı boy ve karatta değerli taşlar bulundu.

Gözaltına alınan Saadat Hussain Shabandri, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli, ülkesine gönderilmek üzere İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan ölçümlerde 467.09 gram ağırlığındaki pırlantaların piyasa değerinin 12 milyon lira olduğu tahmin ediliyor.

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