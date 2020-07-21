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Yüreğir’de çöp konteynerleri yenileniyor

ADANA HABERLERİ  | 21.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Yüreğir’de halk sağlığını korumak için etrafa kötü koku yayan ve eskiyen çöp konteynerleri yenileniyor.

Yüreğir’de halk sağlığını korumak için etrafa kötü koku yayan ve eskiyen çöp konteynerleri yenileniyor. Bugüne kadar 3 bin çöp konteyner yenilendi. Toplam sayısı 3 bin 500’ü bulacak konteyner ile Yüreğir daha temiz olacak.
Temiz bir Yüreğir için ekiplerin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ’’Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemide kişisel temizliğin ve çevre temizliğinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Pandemi süresince temizlik işleri ekiplerimiz bütün cadde ve sokakları düzenli olarak deterjanlı su ile yıkadılar. Bütün kamu kurumlarımız, kalabalık iş yerleri ve ibadethaneler düzenli olarak temizlenip dezenfekte edildi. Yüreğir’de ömrünü tamamlayan, bulundukları bölgede vatandaşlarımızı ve çevreyi rahatsız eden konteynerler yenileri ile değiştiriliyor. Ekiplerimiz şu ana kadar 3 bin konteyneri yeniledi. Toplam 3 bin 500 konteyner yenilenecektir. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe sınırları içindeki konteynerlerin yerinde temizlenmesi için yıkama aracı ve basınçlı su ile konteyner temizliği de düzenli olarak yapılmaktadır. Konteynerler periyodik olarak yıkanıp dezenfekte edilmektedir’’ diye konuştu.
Eski konteynerlerin atölyede yenilenerek ihtiyaç olan bölgelere tekrar dağıtıldığını belirten Başkan Kocaispir, ’’Kendi ekiplerimiz eski konteynerleri atölyemizde boya ve bakımlarını yaparak tekrar kullanıyoruz. Böylece eski konteynerleri de değerlendiriyoruz’’ dedi.

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