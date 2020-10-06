Yüreğir’de parksız mahalle kalmayacak"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 4 mahalleye 17 yeni park kazandırdıklarını belirterek, “Parksız mahallemiz kalmayacak” dedi.

Yüreğir’de yeşil alan ve park çalışmalarını aralıksız sürdüren Yüreğir Belediyesi, Yunusoğlu Merkez Camii parkında çalışmaları tamamladı. 3 bin 100 metrekare alanda çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve çim çalışması yapan ekipler mahalle sakinlerinin dinlenip nefes alacağı parkı banklarla donattı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, 3 mahallede de park çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, “İlçemizin gelişimi ve dönüşümü için yoğun bir çalışma yapıyoruz. 1 buçuk yıl gibi kısa bir sürede 14 mahallemizde yeni parklarımızı hayata geçirdik. 3 mahallemizde çalışmalarımız bitmek üzere. Bunların yanı sıra 49 mevcut parkımızın da inşaat ve tadilat işlerini tamamladık. Söz verdiğimiz gibi çocuklarımız, gençlerimiz ve Yüreğirli hemşehrilerimiz için dinlenecek, nefes alacak parklarımızın sayısını artırıyoruz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde parksız mahallemiz kalmayacak” dedi.

Yapılan çalışmalardan memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.

