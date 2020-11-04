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Yüreğir’in toplanma alanları

ADANA HABERLERİ  | 04.11.2020 11:39 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi, Adana AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu Yüreğir’de 16 ayrı bölgenin toplanma alanı olarak belirlendiğini duyurdu.Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede 1 milyon 50 bin metrekare alandan oluşan 16 ayrı toplanma bölgesi bulunduğunu belirtti.

Yüreğir Belediyesi, Adana AFAD ile yapılan görüşmeler sonucu Yüreğir’de 16 ayrı bölgenin toplanma alanı olarak belirlendiğini duyurdu.
Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede 1 milyon 50 bin metrekare alandan oluşan 16 ayrı toplanma bölgesi bulunduğunu belirtti. Yaşanabilecek olası afet sonrası toplanma alanlarının önemine vurgu yapan Kocaispir, “İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah bir daha hiçbir şekilde bir afetle karşılaşmayız. Yalnız şu gerçeği de unutmamız lazım. Bölgemiz deprem kuşağında ve her zaman olası bir afete karşı hazırlıklı olmalıyız. Toplanma alanları, afet sonrasında insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri, yaşadıkları büyük şoku atlatabilmeleri, yakınları ile bir araya gelebilmeleri ya da haberleşebilmelerine imkan sağlayan hayati öneme sahip alanlardır. Afet ve acil durum toplanma bölgeleri; nüfus yoğunluğu, ulaşılabilirlik ve tahliye kolaylığı, engellilerin ve yaşlıların ulaşımına uygun, mümkün olduğunca engebesiz, konut alanlarına yakın, temel ihtiyaçlar ve benzeri unsurların karşılanabileceği yapılara yakınlık gibi seçim kriterlerine dikkat edilerek ve mümkün olduğunca kamuya ait uygun yerler seçilerek belirlendi. İlçemizde sadece deprem riskine karşı değil, yangın gibi diğer afet durumlarında da insanların güvenli kalmasını ve temel ihtiyaçlarına ulaşmasını sağlayacak şekilde bölgeler oluşturduk” dedi.

Yüreğir toplanma alanları
Yüreğir’de 16 ayrı toplanma bölgesi ise şu şekilde oluştu:
Akdeniz Mahallesi Futbol Sahası, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi Doğankent Parkı, Doğankent Cumhuriyet Mahallesi DSİ yanı, Havutlu Mahallesi Havutlu Parkı, Havutlu Mahallesi Havutlu Stadyumu, Kışla Mahallesi Atlı Spor Kulübü, Kışla Mahallesi Muharrem Gülergin Stadyumu, Sinanpaşa Aytaç Durak Tesisleri, Yavuzlar Mahallesi Yavuzlar Parkı, Dadaloğlu Serinevler Spor Salonu, Dadaloğlu Mahallesi Kapalı Spor Salonu, Solaklı Hürriyet Mahallesi Parkı, Yunusoğlu Mahalle Stadyumu, Seyhan Mahallesi Parkı, Sinanpaşa Mahallesi Parkı ve Anadolu Mahallesi Asri Mezarlık alanı.

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