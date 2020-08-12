YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Yurt dışına çıkacaklar PCR testi için 110 lira ödeyecek

Yurt dışına çıkacaklar PCR testi için 110 lira ödeyecek

DÜZCE HABERLERİ  | 12.08.2020 13:19 | Son Güncelleme

Yurtdışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişiler bunun için ücret ödemek zorundalar.

Yurtdışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişiler bunun için ücret ödemek zorundalar. Düzce Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada PCR testi için 110 lira ödenmesi gerektiği belirtildi.
Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, korona virüsü vakalarında ‘Olası Vaka Tanımına’ uyan kişilerden test istendiği ve testlerin ücretsiz yapıldığı bildirildi. Ancak, yurtdışına çıkacak ve gideceği ülke tarafından PCR testi istenen kişilerin bu algoritma dışında olduğu ifade edildi.
Konu ile ilgili olarak ise, “Süreç içerisinde kendi isteği ile test yaptıramayacak olan bu kişiler için İl Sağlık Müdürlükleri tarafından belirlenen yerlerde numune alınarak yetkilendirilmiş laboratuvarlarımızda ücretli olarak test yapılmasına olanak sağlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak işlemler şu şekilde yürütülecektir. Yurtdışına çıkacak olan kişiler için PCR numuneleri Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Aziziye Mahallesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından alınacaktır. Kişiler, yurtdışına çıkışlarını belgeleyen bilet, davetiye, öğrenim belgesi, dilekçe gibi belgeler ile birlikte Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Aziziye Mahallesinde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezine hafta içi 09:00-17:00 saatleri arasında, hafta sonları ve resmi tatil günlerinde de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Akçakoca Devlet Hastanesine 09:00-17:00 saatleri arasında başvuracaktır. Başvuru esnasında 110 Türk Lirası tetkik bedelini belirlenen hesap numarasına yatıracaklar ve yatırmış olduklarına dair belgeyi de ibraz edeceklerdir. Yapılan testlerin sonuçlarına kişiler PDF olarak E-Nabız’dan ulaşabilecek olup; ayrıca onay aranmayacaktır. E-Nabız sistemine kayıtlı olmayan kişiler ilgili hastane ve merkezlerden sonuç raporu alabilecektir. Görevli olarak yurt dışına çıkacak olan kamu görevlilerinden ücret alınmayacak olup; bu görevliler görev belgelerini ibraz edeceklerdir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdiRafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

GÜNCELLEME - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Kadınlara özel ücretsiz ada tatili

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Virajı alamayan araç yol dışına savruldu: 3 yaralı

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Tokat’ta arabalı sinemaya yoğun ilgi

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

Burhaniye’de imam ve muhtarlara koronavirüs toplantısı

İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

İstanbul'da hırsızlık zanlıları bekçilere ateş açıp kaçtı

Düzce Namaz Vakitleri 12 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:18
Sabah
05:56
Öğle
13:05
İkindi
16:55
Akşam
20:05
Yatsı
21:37

Düzce Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Eczanesi
Merkez
Nimet Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Yeni Konuralp Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Ülker Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı

Gümüşova OSB’ye genç ve birikimli müdür atandı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

500 tam puan yaparak LGS’de Türkiye birincisi oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.