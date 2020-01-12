Yurt dışında Ahilik kutlamaları Azerbaycan ile başlayacak

KIRŞEHİR (AA) - SERKAN GÜNER - Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, yurt dışında Ahilik kutlama etkinliklerine bu yıl Azerbaycan ile başlamayı planladıklarını söyledi.

Erkan, AA muhabirine, Ahiliğin Kırşehir merkezli olarak Anadolu'dan bütün insanlığa ve çağlara seslenen bir düstur olduğunu belirterek, bunu herhangi bir zaman dilimine veya bir coğrafyaya hapsetmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Türkiye'de Ahilik Haftası kutlamalarının Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda her yıl Kırşehir merkezli 81 ilde gerçekleştirildiğini hatırlatan Erkan, bu yıl ilk defa Azerbaycan ile yurt dışı kutlamalarının başlayacağını dile getirdi.

Azerbaycan'daki kutlamaların programa alındığını anlatan Erkan, şöyle devam etti:

"Allah nasip ederse yurt dışındaki ilk Ahilik kutlamamızı Azerbaycan'da yapacağız. Daha önce yurt içindeki kutlamalar Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinin içindeydi, ekleme yaparak yurt dışı Ahilik kutlamalarını da düzenledik. Her yıl bir ülkede Ahiliği kutlamayı planlıyoruz."