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Yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarına moral desteği

22.01.2021 20:46 | Son Güncelleme:
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Yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarına moral desteği

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Almanya’da bulunan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Karabüklü işadamı Orhan Buyurman’ı ziyaret ederek, Avrupa’daki Türk kökenli iş insanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklarla ilgili bilgi aldı.Sırakaya, Türkiye olarak her daim, Avrupa’daki Türk kökenli iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti.Milletvekili Sırakaya’’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi dolayısı ile yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarını da düşünüyor.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Almanya’da bulunan Avrupalı Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Karabüklü işadamı Orhan Buyurman’ı ziyaret ederek, Avrupa’daki Türk kökenli iş insanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları zorluklarla ilgili bilgi aldı.
Sırakaya, Türkiye olarak her daim, Avrupa’daki Türk kökenli iş insanlarının yanında olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını iletti.
Milletvekili Sırakaya’’ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pandemi dolayısı ile yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarını da düşünüyor. Hükümetimiz, yurt dışındaki vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı dinleyip, Türkiye’de ve buradaki sorunları çözüyoruz ’’ dedi.
ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman ise Avrupa’da yaşayan iş insanlarının ve vatandaşların sorunlarını dile getirdi. Buyurman’’ Avrupa’da ciddi cirolara sahip Türk kökenli iş insanı var. Pandemi sürecinde ciddi bir sorun yaşanmaktadır. Birçok iş yeri işçi çıkartmak ve iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Türkiye ile bağlarımız her daim güçlü, Almanya ve Türkiye arasında önemli bir ticari bağ var. Bunun pandemi sonrasında daha da güçlenmesini bekliyoruz. Sizlerin ziyareti bize büyük moral oldu ’’ dedi.
Toplantıda, ATGB Genel Başkanı Orhan Buyurman’ın yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Nizamettin Barutçu, Gelsenkirchen Yabancılar Meclis Üyesi ve UID Şube Başkanı İsmet Karaöz’de eşlik etti.

Yurt dışındaki Türk kökenli iş insanlarına moral desteği

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