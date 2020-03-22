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Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 22.03.2020 02:06 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi.

Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirildi.

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çorlu Karantina Öğrenci Yurt

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