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Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 18.03.2020 06:33 | Son Güncelleme

Yurt dışından gelen yolcular Kocaeli'de öğrenci yurduna yerleştirildi

KOCAELİ (AA) - Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

İstanbul Havalimanına gelen yolcular, buradan otobüslerle Kocaeli'ye getirildi.

Sağlık kontrollerinin ardından yolcular, polis eşliğinde 4 otobüsle karantina için önceden boşaltılan Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı İzmit ilçesindeki Canfeda Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirildi.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı yolcular, 14 gün boyunca karantinada tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

Polis de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan kentteki 4 öğrenci yurdu daha yurt dışından gelecek yolcular için boşaltıldı, odalar dezenfekte edildi.

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