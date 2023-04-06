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Yurt dışından Kocaeli’ye gelenler, gidenleri ikiye katladı

06.04.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2021 yılında yurt dışından Kocaeli’ye gelenler, Kocaeli’den yurt dışına gidenlere göre neredeyse 2 kat fazla çıktı.

Yurt dışından Kocaeli’ye gelenler, gidenleri ikiye katladı

8 bin 107 kişinin yurt dışından Kocaeli’ye geldiği, 4 bin 460 kişinin ise Kocaeli’den yurt dışına gittiği açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, yurt dışından Kocaeli’ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, 8 bin 107 kişi oldu. Göç eden nüfusun 4 bin 235’ini erkekler, 3 bin 872’sini ise kadınlar oluşturdu. Gelen nüfusun bin 746’sının Türk, 6 bin 361’inin ise yabancı uyruklu olduğu belirtildi. Kocaeli’den yurt dışına gidenlerin ise hemen hemen yarıya daha az olduğu görüldü. Yine TÜİK verilerine göre 2021 yılında Kocaeli’den yurt dışına 4 bin 460 kişi göç etti. Gidenlerin 2 bin 522’si erkekler, bin 938’i ise kadınlardan oluştu. Ayrıca, gidenlerden bin 966 kişinin Türk vatandaşı, 2 bin 494 kişinin ise yabancı uyruklu olduğu paylaşıldı.

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