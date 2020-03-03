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Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

BAYBURT HABERLERİ  | 03.03.2020 23:42 | Son Güncelleme

Bayburt’ta KYK yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla odalarındaki ışıklardan ‘TSK’ koreografisi oluşturdu.Mehmetçiğe Türkiye’nin dört bir yanından destek gelirken, bir destek de kız öğrenci yurdundan geldi.

Yurt ışıkları Mehmetçik için yandı

Bayburt’ta KYK yurdunda kalan öğrenciler, Mehmetçiğe destek amacıyla odalarındaki ışıklardan ‘TSK’ koreografisi oluşturdu.
Mehmetçiğe Türkiye’nin dört bir yanından destek gelirken, bir destek de kız öğrenci yurdundan geldi. Bayburt’ta KYK yurdunda kalan öğrenciler, Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerleri anmak ve Mehmetçiğe destek olmak amacıyla odalarının ışıklarıyla koordineli bir şekilde ‘TSK’ yazısı oluşturdu. Drone ile de havadan görüntülenen TSK koreografisi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
Kız Yurdunda bulunan öğrenciler Türk Bayrağı etrafında toplanarak İdlib’de şehit düşen Mehmetçiklerin isimlerini tek tek okudu ve ’Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganı attılar.

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