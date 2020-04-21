YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Yurtta karantinada tutulan vatandaşlara spor malzemesi dağıtıldı

Yurtta karantinada tutulan vatandaşlara spor malzemesi dağıtıldı

TOKAT HABERLERİ  | 21.04.2020 16:36 | Son Güncelleme

Yurtta karantinada tutulan vatandaşlara spor malzemesi dağıtıldı

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilen ve karantina amacıyla yurda yerleştirilen vatandaşlara egzersiz yapmaları için spor malzemeleri verildi.

Hollanda'dan 17 Nisan'da getirilen 349 Türk vatandaşının, kaldıkları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaları sürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, KYK Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlara egzersiz yapmaları için spor malzemeleri dağıtıldı.

Buradaki vatandaşlardan Dicle Tufançlı, Hollanda'da çalıştığını, 4 gün önce Tokat'ta karantinaya alındığını söyledi.

Yurtta her gün farklı sürprizlerle karşılaştıklarını belirten Tufançlı, şunları kaydetti:

"Bugün de saz ekibi var. Her ihtiyacımız en ince detayına kadar düşünülmüş. Devletimizin girişimleriyle dünyayı saran koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye döndük. Burada 5 yıldızlı otellerdeki gibi hizmet veren yöneticilerimize teşekkürü borç biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bizim evimiz bugün böyleydi' 'Bizim evimiz bugün böyleydi'
23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde... 23 Nisan için dikkat çeken öneri: Camilerde...
Anahtar Kelimeler:
Tokat vatandaş Yurt

En Çok Okunan Yerel Haberler

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Trafo çalma girişiminde bulunan iki kişi suçüstü yakalandı

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Bin 100 ton vişne rekoltesi bekleniyor

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Başkan Alim Işık: "Esnafımızın yanındayız"

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Konya Büyükşehir trafiği rahatlatmak için kavşaklarda düzenleme yapılıyor

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Kütahya’da 8 bin 161 haneye 8 milyon 161 bin TL nakdi yardım

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Tokat Namaz Vakitleri 21 Nisan Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:40
Öğle
12:38
İkindi
16:23
Akşam
19:25
Yatsı
20:52

Tokat Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Salı

Duru Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Hazal Eczanesi
Merkez
Çiçek Eczanesi
Erbaa
Arslan Eczanesi
Niksar
Şeker Eczanesi
Turhal
Bizim Eczanesi
Zile
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Niksar’da yasağa uymayanlara ceza yağdı

Niksar’da yasağa uymayanlara ceza yağdı

Prof. Dr. Ateş Kara ismi Niksar’da yaşayacak

Prof. Dr. Ateş Kara ismi Niksar’da yaşayacak

Minik ikizlerden "Evde kal" çağrısı

Minik ikizlerden "Evde kal" çağrısı

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Maaşlarını emniyet mensupları teslim etti

Yayla yollarında kar temizliği

Yayla yollarında kar temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.