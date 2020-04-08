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Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu

SİNOP HABERLERİ  | 08.04.2020 14:50 | Son Güncelleme

Sinop Türk Ocağı Şubesi tarafından Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu.Sinop merkeze bağlı Abalı Köyü Soğucak mevkisinde düzenlenen hatıra ormanı açılışında açıklamalarda bulunan Sinop Türk Ocağı Şubesi Başkanı Metin Oktay Fındık, “Sinop Türk Ocağı Şubesi olarak buruk bir mutluluk yaşıyoruz.

Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu

Sinop Türk Ocağı Şubesi tarafından Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu.
Sinop merkeze bağlı Abalı Köyü Soğucak mevkisinde düzenlenen hatıra ormanı açılışında açıklamalarda bulunan Sinop Türk Ocağı Şubesi Başkanı Metin Oktay Fındık, “Sinop Türk Ocağı Şubesi olarak buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Mutluyuz çünkü Türk milliyetçiliğine ömrünü vakfetmiş, Yusuf Akçura’nın adını ülkemizin en kuzeyinde yaşatıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle insanlık zor günlerden geçiyor. Pandemi nedeniyle geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştiremedik. Ancak Millî Mücadele’nin 100. yılında Türk milliyetçilerinin varlığını 42. paralelde hissederek, Türk milletinin ebediyen bu topraklarda var olacağını delillendirdik” dedi.

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