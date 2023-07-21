Yusuf Demir'in yeni takımı herkesi şaşırttı! Kiralık olarak gidiyor

Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı Okan Buruk'tan geçerli not alamadı. 20 yaşındaki futbolcu için kiralık formülünü devreye sokan sarı-kırmızılılar Sivasspor ile anlaşma aşamasına geldi.

ANLAŞMA YAKIN

6 milyon Euro gibi büyük bir bedel ödenerek transfer edilen Yusuf Demir için forma giyebileceği bir takım araması gerektiğini söyleyen sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldı. Yusuf'u 1 sezon boyunca ilk 11'de oynatma sözü alan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un teklifine 'tamam' dedi.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILABİLİR

Yusuf Demir'den zarar etmek istemeyen Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı fakat şu ana kadar Yusuf Demir'e herhangi bir transfer teklifi gelmedi.

