Yusuf Demir'in yeni takımı herkesi şaşırttı! Kiralık olarak gidiyor

Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı Okan Buruk'tan geçerli not alamadı. 20 yaşındaki futbolcu için kiralık formülünü devreye sokan sarı-kırmızılılar Sivasspor ile anlaşma aşamasına geldi.
6 milyon Euro gibi büyük bir bedel ödenerek transfer edilen Yusuf Demir için forma giyebileceği bir takım araması gerektiğini söyleyen sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldı. Yusuf'u 1 sezon boyunca ilk 11'de oynatma sözü alan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un teklifine 'tamam' dedi.
Yusuf Demir'den zarar etmek istemeyen Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı fakat şu ana kadar Yusuf Demir'e herhangi bir transfer teklifi gelmedi.