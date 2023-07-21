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Yusuf Demir'in yeni takımı herkesi şaşırttı! Kiralık olarak gidiyor

21.07.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer edilen Yusuf Demir takımdan ayrılıyor. Gösterdiği performansla Okan Buruk'un gözüne girmeyi başaramayan genç oyuncunun Sivasspor'a kiralanması an meselesi...

Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Avusturya kampına götürülen Yusuf Demir'in performansı Okan Buruk'tan geçerli not alamadı. 20 yaşındaki futbolcu için kiralık formülünü devreye sokan sarı-kırmızılılar Sivasspor ile anlaşma aşamasına geldi.

ANLAŞMA YAKIN

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6 milyon Euro gibi büyük bir bedel ödenerek transfer edilen Yusuf Demir için forma giyebileceği bir takım araması gerektiğini söyleyen sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile yaptığı görüşmeden olumlu yanıt aldı. Yusuf'u 1 sezon boyunca ilk 11'de oynatma sözü alan sarı-kırmızılılar, Sivasspor'un teklifine 'tamam' dedi.

İYİ BİR TEKLİF GELİRSE SATILABİLİR

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Yusuf Demir'den zarar etmek istemeyen Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya gelecek teklifleri de değerlendirme kararı aldı fakat şu ana kadar Yusuf Demir'e herhangi bir transfer teklifi gelmedi.

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Yusuf Demir galatasaray ust sezon buruk

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