Yusuf Yazıcı'nın yeni durağı belli oldu! Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmayan milli oyuncu tercihini yaptı

Trabzonspor'da beklenilen performansı sergileyemeyen Yusuf Yazıcı'nın 2. Türkiye macerası sezon sonunda bitiyor. Bonservisi Lille'de bulunan yıldız oyuncunun önümüzdeki sezonki adresi de belli olmak üzere...

FENERBAHÇE MAÇINDA KADRODA BİLE YOKTU

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın "İyi çalışanları tercih ettim" diyerek Fenerbahçe maçının kadrosuna bile almadığı Yusuf Yazıcı konusunda kararını verdi. Yönetime 'gönderilsin' raporu veren tecrübeli çalıştırıcı Yusuf Yazıcı'nın yerine başka bir oyuncu bakılmasını istedi.

YİNE KİRALIK GİDEBİLİR

Bir dönem kiralık olarak forma giydiği eski takımı CSKA Moskova'ya dönmeye sıcak bakan Yusuf Yazıcı, Lille yetkililerinden kolaylık isteyerek transferinin gerçekleşmesi için yoğun çaba harcayacak... Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, çıktığı 20 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.



