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Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 41 metre oldu

07.12.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'de Yusufeli Barajı ve HES'te su seviyesi 41 metreye yükseldi.

Artvin'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen ve 22 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende kapakları kapatılarak su tutmaya başlanan dünyanın 5'inci büyük barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su seviyesi her geçen gün yükseliyor.

Havzada biriken su miktarı 10 milyon metreküpü geçerken baraj gövdesindeki su yüksekliği de bugün itibarıyla 41 metreye ulaştı.

Derivasyon tüneli kapaklarının indirilerek su tutulmaya başlanmasının ardından tıkaç betonu imalatı çalışmaları da devam ediyor.

Su seviyesinin 544,50 metre kotuna ulaşmasıyla Çoruh Nehri kıyısında bulunan Irmakyanı köyü, yavaş yavaş sular altında kalmaya başladı.

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