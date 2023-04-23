Yusufeli Kaymakamlığından merkez viyadüğü yanındaki yamaçta yaşanan heyelana ilişkin açıklama

Yusufeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede imalatı devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün sol yanındaki yamaçta heyelan meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili Karayolları ve firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bahse konu heyelanın beklenen bir durum olduğu aktarılan açıklamada, "Viyadük ayaklarında gerekli tedbirin alındığı, viyadük imalatında herhangi bir aksama meydana gelmeyeceği ve pazartesi günü itibarıyla imalatın planlanan şekilde devam edeceği bilgisi alınmıştır. Konu Kaymakamlığımızca da takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

