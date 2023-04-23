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Yusufeli Kaymakamlığından merkez viyadüğü yanındaki yamaçta yaşanan heyelana ilişkin açıklama

23.04.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Yusufeli Kaymakamlığı, inşası devam eden merkez viyadüğünün yanındaki yamaçta meydana gelen heyelanın ardından gerekli tedbirlerin alındığı, pazartesi günü imalatın planlanan şekilde devam edeceği bilgisini paylaştı.

Yusufeli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede imalatı devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün sol yanındaki yamaçta heyelan meydana geldiği belirtildi.

Konu ile ilgili Karayolları ve firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bahse konu heyelanın beklenen bir durum olduğu aktarılan açıklamada, "Viyadük ayaklarında gerekli tedbirin alındığı, viyadük imalatında herhangi bir aksama meydana gelmeyeceği ve pazartesi günü itibarıyla imalatın planlanan şekilde devam edeceği bilgisi alınmıştır. Konu Kaymakamlığımızca da takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Yusufeli heyelan viyadük

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