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YÜTAM’da bayrak değişimi

ERZURUM HABERLERİ  | 17.02.2020 16:26 | Son Güncelleme

Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÜTAM)’ a Doç.

YÜTAM’da bayrak değişimi

Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (YÜTAM)’ a Doç. Dr. Güven Turgut atandı.
YÜTAM’da gerçekleşen devir teslim törenine ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kaymaz, Prof. Dr. Birol Soysal, Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu ile birlikte ETÜ yönetimi ile çok sayıda akademisyen ve idari personel katıldı.
Törenin açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak gerçekleştirdi.
Rektör konuşmasında, AR-GE merkezli çalışan bu tür teknoloji laboratuvarların 7/24 mantığı ile çalıştığını hatırlatarak YÜTAM’ın da bu doğrultuda çalıştığını ve üniversitenin dışa bakan yüzü olduğunu anımsattı. Yeni göreve gelen Doç. Dr. Güven Turgut’un başarılı olacağına inandığını ve çalışmalarında başarılar dilediğini de sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Çakmak, bu zamana kadar sağladığı katkılarından dolayı Doç. Dr. Serkan Örtücü’ye teşekkürlerini ifade ederek kendisine plaket takdim etti.

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