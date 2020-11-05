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Yüzbaşı Aker için anma programı

ANTALYA HABERLERİ  | 05.11.2020 12:04 | Son Güncelleme

Birinci Dünya Savaşı’nda Antalya’nın Kaş ilçesi karşısında yer alan Meis Limanı’na demirli deniz uçak gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 52’nci ölüm yıldönümünde, Erdal İnönü Kent Parkı’nda bulunan anıtının başında anıldı.Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen anma programına 1968 yılında Antalya’da hayata veda eden Yüzbaşı Aker’in torunları Doğan Aker ve Busem Aker’in yanı sıra Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından Nalbant İbrahim Çavuş’un torunu Filiz Cesur katıldı.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın İzmir’de bulunması sebebiyle Başkanvekili Hüseyin Sarı’nın yer aldığı etkinlikte AKSAN yönetim kurulu üyeleri ve askeri heyet de hazır bulundu.

Birinci Dünya Savaşı’nda Antalya’nın Kaş ilçesi karşısında yer alan Meis Limanı’na demirli deniz uçak gemisini karadan topçu atışlarıyla batırarak dünya savaş tarihine adını yazdıran Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker, 52’nci ölüm yıldönümünde, Erdal İnönü Kent Parkı’nda bulunan anıtının başında anıldı.
Muratpaşa Belediyesi ve Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) tarafından düzenlenen anma programına 1968 yılında Antalya’da hayata veda eden Yüzbaşı Aker’in torunları Doğan Aker ve Busem Aker’in yanı sıra Kurtuluş Savaşı’nın kahramanlarından Nalbant İbrahim Çavuş’un torunu Filiz Cesur katıldı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın İzmir’de bulunması sebebiyle Başkanvekili Hüseyin Sarı’nın yer aldığı etkinlikte AKSAN yönetim kurulu üyeleri ve askeri heyet de hazır bulundu. Anıta çiçek sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Başkanvekili Sarı, törende yaptığı konuşmada, “Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve bağımsızlığımızın tüm kahramanlarını saygıyla anıyoruz. Onları gelecek kuşaklara anlatma arzumuz devam ederken şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz” dedi. Anma programı, Andızlı Mezarlığı’nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’in kabri başında devam etti.

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