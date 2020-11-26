Yüzde 50 artış etkilemedi, sokaklar doldu taştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Yüzde 50 artış var" diye uyardığı illerden biri olan Samsun’da sokaklardaki kalabalık dikkat çekti.

Vakaların artış göstermesi ile yeniden uygulamaya konulan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilere saat kısıtlaması getirildi. Getirilen yeni kısıtlamaların ve "evde kal" çağrılarının sokaklara yansıması ise farklı oldu. Samsun Mecidiye Caddesi’ndeki kalabalık tehlikeyi gözler önüne serdi.

Mecidiye Çarşısı’nda alışveriş yapmak için sokakları dolduran vatandaşlar virüse meydan bıraktı. İnsanlar maske kuralına genel olarak uyduğu gözlemlenirken mesafe kuralı ise hiçe sayıldı.

