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Yüzlerce kuş türünün bulunduğu Gala Gölü'nde drone destekli denetim yapıldı

22.02.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzlerce kuş türünün bulunduğu Gala Gölü'nde drone destekli denetim yapıldı

EDİRNE (AA) - Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığı önlemek amacıyla drone destekli denetim gerçekleştirildi.

Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Gala Gölü'nde Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

Denetimde ekipler tekneyle avcıları kontrol etti. Avcıların belgeleri kontrol edildi, yasa dışı avcılık yapmamaları konusunda uyarıldı.

Ekiplerin av koruma ve kontrol çalışmaları drone ile havadan desteklendi.

– Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

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