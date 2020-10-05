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‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ ile sadece bu yıl ülke genelinde yüz binlerce kişi yüzme öğrendi

TRABZON HABERLERİ  | 05.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, bu yıl içinde en az 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefiyle yola çıkılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi, ülkenin dört bir yanında yoğun şekilde sürdürülüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, bu yıl içinde en az 1 milyon kişiye yüzme öğretilmesi hedefiyle yola çıkılan ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi, ülkenin dört bir yanında yoğun şekilde sürdürülüyor. Açık ve kapalı yüzme havuzlarının yanı sıra deniz ve göl sahilleri ile portatif yüzme havuzlarında devam eden yüzme kurslarına ilgi sürekli artıyor. Pandemi kurallarına titizlikle uyularak yapılan kurslarda sadece bu yıl, şu ana kadar ülke genelinde yüzbinlerce kişi yüzme öğrendi.
Trabzon’da da Vakfıkebir, Beşikdüzü, Tonya, Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerini kapsayan ‘Büyükliman Havzası’ndaki Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenledikleri ‘Sahilde Yüzme Kursu’na katılanlar, uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Vakfıkebir İlçe Spor Müdürü Yunus Ali Civil, “Belirli periyotlar halinde kurslarımız devam ediyor. Bölgemizde yüzme bilmeyenlerin sayısı oldukça fazla, bizden talepleri de var, onlara destek olmak istiyoruz” diye konuştu.
Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ise yaptığı açıklamada “Önceliğimiz, yaşları ne olursa olsun bütün insanları herhangi bir branşta sporla buluşturmak. Bunun için modern tesislerimiz, uzman antrenörlerimiz ve yüzlerce projemiz var. Bakanlığımızın başlattığı ve yüzme öğrenmek isteyen herkese ulaşmayı hedefleyen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesini ise havuz olsun, sahil olsun, her yerde büyük bir titizlikle sürdürüyoruz“ dedi.
Pandemi koşullarında tedbirleri azami şekilde uyguladıklarına dikkat çeken İl Müdürü Birdal Öztürk, “Hijyen kuralları ve sosyal mesafeye çok dikkat ediyoruz. Eğer eğitim havuzdaysa girişte maskeler değiştirililiyor, dezenfektanlar sıkılıyor, havuza girerken de duş alıp giriliyor. Sahillerdeki eğitimlerde kabin temizliği dahil her türlü kurallara dikkat ediyoruz. Hedefimiz sporu alışkanlık haline getirmek. Bu kurslarda başarılı sporcuları da tespit ediyoruz” şeklinde konuştu.

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