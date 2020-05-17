YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

ZONGULDAK HABERLERİ  | 17.05.2020 11:58 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.Edinilen bilgiye göre olay Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı.

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

Zonguldak’ta yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD ekipleri yetişti.
Edinilen bilgiye göre olay Bahçelievler Mahallesi’nde yaşandı. Yüzüğü parmağına sıkışan 40 yaşındaki ismi açıklanmayan kadın yüzüğünü çıkartamayınca 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri durumu AFAD ekibine yönlendirdi. Belirtilen adrese gelen ekipler 10 dakikalık müdahalenin ardından yüzüğü kadının parmağından keserek çıkarttı. Rahat bir nefes alan talihsiz kadın, AFAD ekiplerine teşekkür etti. Ekipler ardından evden ayrıldı.

Yüzüğü parmağına sıkışan kadının imdadına AFAD yetişti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Çorlu Belediyesinden pandemi süreci bilgilendirmesi

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Aronia yetiştiriciliğinde zararlılarla mücadele devam ediyor

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Muradiye`de 3,5 ton kaçak avlanmış balık ele geçirildi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Kaymakam Murat Mete yapılan çalışmaları yerinde inceledi

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Selendi’de gönüllü maske üretimi devam ediyor

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Bu okullar ilçeye büyük gurur yaşattılar

Zonguldak Namaz Vakitleri 17 Mayıs Pazar

İmsak
03:36
Sabah
05:25
Öğle
12:54
İkindi
16:51
Akşam
20:14
Yatsı
21:55

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler17 Mayıs Pazar

Ada Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Dilan Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

26 gündür kapalı olan pazarlar yeniden açıldı

26 gündür kapalı olan pazarlar yeniden açıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

MÜSİAD, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş’a sahip çıktı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.