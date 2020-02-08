YYÜ Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Doğu'dan "24 noktada çığ riski var" uyarısı:

"Bu nedenle bilimsel çalışmalarla bölgedeki problemli noktaları önceden belirlememiz gerekiyor. Bu amaçla Çatak Vadisi'nde 10 yıl önce çığ noktaları çalışması yapmıştık. Bilimsel olarak çığ noktalarının belirlenmesi mümkün. 4 ve 5 Şubat'ta Bahçesaray kara yolunda meydana gelen çığ, keder verici bir durum. Umarım bundan sonra benzer olaylar olmaz. Daha yüksek bir duyarlılıkla hem bilim insanlarından yardım alınır hem de devletimizin tüm imkanlarıyla yaralar sarılır diye ümit ediyoruz. Çığ felaketi Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için vazgeçilmez bir doğa olayıdır. Bunun felaket boyutuna dönüşmesi aslında bir takım ihmaller, hatalar ya da şansızlıklardan kaynaklanıyor."

Türkiye'nin başta deprem olmak üzere sel, çığ ve heyelan risklerinin yoğun şekilde yaşanabileceği bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Doğu, şu değerlendirmelerde bulundu:

EMRE ILIKAN / ALİ İHSAN ÖZTÜRK - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Fuat Doğu, Çatak-Bahçesaray Vadisi'nde 24 çığ noktası tespit ettiklerini belirterek, "Bölgede belirlediğimiz noktalarda her yıl çığ oluyor ve yollar, evler, direkler tahrip oluyor. Bir yıl sonra tekrar aynı yerde bu yapılar yapılıyor." dedi.

Çığın meydana geldiği Çatak ile Bahçesaray Vadisi arasındaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin en önemli noktalardan biri olduğunu ifade eden Ali Fuat Doğu, vadi arasındaki geçişi sağlayan en düşük noktanın 3 bin metre yükseklikte olduğunun altını çizdi.

Zirvelerin 3 bin 500 metreye kadar çıktığı zorlu bir coğrafyadan söz ettiklerini anlatan Doğu, "Van-Bahçesaray arasındaki ulaşım bu yükseklikte sağlanıyor. Herkesin köyüne ulaştığı yolun yüksekliği 300-500 metre iken Bahçesaraylılar 3 bin metreyi aşıyor. Doğal koşullar ve iklim çok zorlayıcı. Orası yurdumuzun en değerli köşelerinden biri. Ulaşımı sağlıklı sağlamak görevimiz. Çığ noktalarını belirleyip, çığ kaydırma yüzeyleriyle kar birikme noktalarında yolların kapanmasını engelleyen kapalı veya yarı açık tüneller yapılabilir. Bu zor bir şey değil." ifadelerini kullandı.

- "24 çığ noktası belirledik"

Bölgede uzun zamandır bilimsel çalışmalar yürüttüklerini ve bunu yüksek lisans tezlerine konu ettiklerini kaydeden Prof. Dr. Doğu, şöyle konuştu: