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Zabıta ekipleri açıkta satılan ekmekleri topladı

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 06.04.2020 12:45 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri, Covid-19 (Korona virüs) tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırınlar hakkında yasal işlem başlattı.

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri, Covid-19 (Korona virüs) tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği denetimlerde hijyen kurallarına uymayan fırınlar hakkında yasal işlem başlattı. Zabıta ekipleri, hijyen kurallarına aykırı olarak açıkta satılan ekmekleri topladı.
Odunpazarı Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgınına karşı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak, Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fırınları denetledi. Korona virüs nedeni ile ekmeklerin açıktan ve seyyar olarak satılmasının yasaklanmasının ardından Zabıta ekipleri, hijyen kurullarına aykırı olarak açıkta satılan ekmekleri topladı. Kurallara uymayanlara ekipler tarafından, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi ve 1593 sayılı Umum Hıfzısıhha Kanunu 282. Maddesi gereği yasal işlem başlatıldı.
Korona virüse karşı kurallara titizlikle uymasını isteyen Zabıta ekipleri, vatandaşları korumak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Ekipler, “Vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmayarak kurallara riayet etmelerini rica ediyoruz" dedi.

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