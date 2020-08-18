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Zabıta ekipleri esnafları korona konusunda uyardı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.08.2020 15:00 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı gerçekleştirdiği denetimler kapsamında esnaf ve vatandaşlara tedbirleri bir kez daha hatırlattı.Adıyaman’da faaliyet gösteren berber, kuaför, güzellik salonları, eğlence ve oyun merkezleri, restoranlar, yüzme havuzları, pazar yerleri ve düğün salonlarına yönelik denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahiplerine ve çalışanlarına bir kez daha korona virüsten korunma yolları ve tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.Son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekilen denetimlerde tüm işyerlerinde tedbirlerin arttırılmasını isteyen Zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını özellikle istedi.İşyerlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına özellikle dikkat ettiklerini söyleyen yetkililer, “İlimizde yoğun olarak talep gören işyerlerine yönelik yaptığımız denetimlerde, işyeri sahiplerinden tedbirler konusunda daha katı davranmalarını istedik.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı gerçekleştirdiği denetimler kapsamında esnaf ve vatandaşlara tedbirleri bir kez daha hatırlattı.
Adıyaman’da faaliyet gösteren berber, kuaför, güzellik salonları, eğlence ve oyun merkezleri, restoranlar, yüzme havuzları, pazar yerleri ve düğün salonlarına yönelik denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri sahiplerine ve çalışanlarına bir kez daha korona virüsten korunma yolları ve tedbirleri hakkında hatırlatmalarda bulundu.
Son günlerde artan vaka sayılarına dikkat çekilen denetimlerde tüm işyerlerinde tedbirlerin arttırılmasını isteyen Zabıta ekipleri, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını özellikle istedi.
İşyerlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına, gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığına özellikle dikkat ettiklerini söyleyen yetkililer, “İlimizde yoğun olarak talep gören işyerlerine yönelik yaptığımız denetimlerde, işyeri sahiplerinden tedbirler konusunda daha katı davranmalarını istedik. Hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerçekleştirdiğimiz bu denetimlerimiz devam edecek. Tek amacımız sağlıklı bir toplum” diye konuştu.

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