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Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi

KOCAELİ HABERLERİ  | 11.06.2020 20:28 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren kahvehane ve kıraathaneleri denetledi.Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde faaliyet gösteren kahvehane ve kıraathaneleri denetledi.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 1 Haziran tarihinde yayınlanan genelgeyle yeniden kapılarını açan kahvehane ve kıraathaneler zabıta ekipleri tarafından denetlendi. Zabıta ekipleri, normalleşme sürecinde işletmelerin uyması gereken kuralları hatırlatarak, uyarıcı broşürler dağıttı. Denetimlerde işletmelerin saat 24.00’a kadar faaliyet göstermeleri, çalışanların ve müşterilerin mutlaka maske kullanması, kahvehane girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulması, 1,5 metre sosyal mesafe şartlarına uyulması, masalarda karşılıklı oturma düzeninin sağlanması, masa yanlarına sandalye konulmaması, ortak kullanım amacıyla gazete, dergi ve benzeri bulundurulmaması, bulaşma riski yüksek olduğundan okey, briç, iskambil oyunları, tavla gibi şans oyunlarının oynanmaması, masa ve sandalyelerin her müşteri sonrasında silinerek uygun şekilde temizlenmesi ve dezenfeksiyonunun sağlanması, çay-kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardakların su ve deterjanla yıkanması hususlarında uyarılarda bulunuldu.
Denetimlerin devam edeceği belirten zabıta müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların talep, görüş ve önerilerini 0 262 641 78 08, Alo 153 ve Gebze Belediyesi internet sayfasında bulunan online başvuru sisteminden ulaştırmaları çağrısında bulundu.

Zabıta ekipleri kahvehaneleri denetledi

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