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Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada

22.08.2023 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Derince ilçesinde zabıta memuru, izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle karton toplayıcılarını uyarınca kavga çıktı.

Zabıta ile karton toplayıcıları arasında tekmeli, yumruklu, tabureli kavga kamerada

Tekmeli, yumruklu kavgada zabıta memuru yaralanırken, kavgayı vatandaşlar ayırdı. Kavga anı anbean kameraya yansıdı.

Olay, Derince ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zabıta memuru, karton toplayan şahısları izinsiz malzeme aldıkları gerekçesiyle uyardı. Uyarısı sonrasında zabıta mamuru ile kağıt toplayıcıları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı. Çıkan kavgada zabıta memuru ile kağıt toplayıcıları yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Zabıta memuru kağıt toplayıcısının yumruğu ile yere düşerken, kavgayı vatandaşlar ayırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kavga anı anbean kameraya yansıdı.

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