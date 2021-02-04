YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Zabıta ve polisten korona denetimi

Zabıta ve polisten korona denetimi

04.02.2021 14:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ile Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım’ın da eşlik ettiği ortak çalışmada, 255 işyeri ile Çarşamba pazarında denetimde bulunan polis ve zabıta ekiplerince maske kullanmayan, sosyal mesafeye uymayan esnaf ve vatandaşlara uyarılar yapılarak kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.Salihli Belediyesi’nin ilçe genelinde koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten Başkan Yardımcısı Durmaz, “Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler gerçekleştiriyoruz.

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ile Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım’ın da eşlik ettiği ortak çalışmada, 255 işyeri ile Çarşamba pazarında denetimde bulunan polis ve zabıta ekiplerince maske kullanmayan, sosyal mesafeye uymayan esnaf ve vatandaşlara uyarılar yapılarak kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.
Salihli Belediyesi’nin ilçe genelinde koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten Başkan Yardımcısı Durmaz, “Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan bilinçli bir şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istiyoruz” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor Onun bağımlılığı başka! Günde 10 litre içiyor
02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler
1/

Manisa Namaz Vakitleri 4 Şubat Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:29
İkindi
16:17
Akşam
18:42
Yatsı
20:00

Manisa Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Perşembe

Coşkun Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Korkmaz Eczanesi
Merkez
Mertcan Eczanesi
Merkez
Ateş Eczanesi
Turgutlu
Selvilitepe Eczanesi
Turgutlu
Candan Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster
Manisa ECZANELER
Manisa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Muhtarlardan büyükşehir ve MASKİ’ye teşekkür

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yunusemre’de yağış seferberliği

Yunusemre’de yağış seferberliği

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

AVM’de uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Diğer Haberler

Yunusemre’de arıcılara kovan dağıtılacak

Yunusemre’de arıcılara kovan dağıtılacak

Manisa’nın nüfusu 10 bin 5 kişi arttı

Manisa’nın nüfusu 10 bin 5 kişi arttı

Alaşehir’de çatısı çöken bina tarihi tescilli çıktı

Alaşehir’de çatısı çöken bina tarihi tescilli çıktı

MHP’li Akçay, Rektör Ataç’la bir araya geldi

MHP’li Akçay, Rektör Ataç’la bir araya geldi

Manisa'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Manisa'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti

Kazada ağır yaralanan esnaf yaşama tutunamadı

Kazada ağır yaralanan esnaf yaşama tutunamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.