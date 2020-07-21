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Zabıtadan mangal ve semaver yakanlara uyarı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.07.2020 15:36 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri piknik yerlerinde, sahillerde ve Mavi Bayraklı plajlarda mangal ve semaver yakan vatandaşları uyardı.Sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının bulaşma riskinin azaltılması için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında mangal yakma ve çadır kurma yasağı olan piknik alanları ve sahil şeridi, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla kontrol ediliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri piknik yerlerinde, sahillerde ve Mavi Bayraklı plajlarda mangal ve semaver yakan vatandaşları uyardı.
Sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının bulaşma riskinin azaltılması için İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında mangal yakma ve çadır kurma yasağı olan piknik alanları ve sahil şeridi, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirli aralıklarla kontrol ediliyor. Korona virüs salgını sonrası 1 Haziran’dan itibaren başlayan normalleşme sürecinde tüm Türkiye’de olduğu gibi Samsun’da da vatandaşların kullanımına açılan sahiller, parklar, ören yerleri ve yürüyüş alanlarında mangal yapma yasağı devam ediyor. Yerleşim yeri içi, park ve bahçelerde yürürlükte olan yasağa rağmen mangal yapan vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarılıyor. Ayrıca Mavi Bayraklı plajlarda kurulan çadırlar da düzenin sağlanması için kaldırılıyor.
Mavi Bayraklı plajlarda çadır kurmanın yasak olduğunu, dolayısıyla kurulan çadırların zabıta ekiplerince kaldırıldığını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Vekili Mehmet Karakaya, ”Samsun sahil şeridinde ve piknik yerlerinde mangal ve semaver yakan vatandaşlarımızı uyararak yasakları hatırlatıyoruz. Salgın sonrası İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeler doğrultusunda yaptığımız uygulamalarla sosyal mesafenin korunmasını ve salgının bulaşma riskinin azalmasını hedefliyoruz. Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca yürüyüş yapan, bisiklete binen vatandaşlarımızın ve parklarda oynayan çocukların dumandan etkilenmemesi, sağlıklı bir ortamda spor yapmaları ve eğlenmeleri için semaver yakan vatandaşlarımıza da uyarılarda bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Mavi Bayraklı plajlarda çadır kuran vatandaşlarımızı da yasaklar hakkında bilgilendirerek çadırlarını kaldırmalarını sağlıyoruz. Belediye olarak, Samsun’da mutlu ve güvenilir bir ortam oluşturmak, salgını en az zararla atlatmak için aldığımız bu önlemlerde bizlere destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

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