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Zabıta’dan maske ve eldiven denetimi

HAKKARİ HABERLERİ  | 25.08.2020 10:21 | Son Güncelleme

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde maske, eldiven, soysal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.Sabah saatlerinde esnafları tek tek denetleyen ekipler, caddelerde maskesiz dolaşan vatandaşlara ise izin vermeyerek maske takmaları konusunda uyardılar.

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında işyerlerinde maske, eldiven, soysal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.
Sabah saatlerinde esnafları tek tek denetleyen ekipler, caddelerde maskesiz dolaşan vatandaşlara ise izin vermeyerek maske takmaları konusunda uyardılar. Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıta ekipleri, korona virüs önlemleri çerçevesinde denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Lokanta, fırın, market, AVM, berber ve birçok alanı denetleyen ekipler hijyen, maske, eldiven ve sosyal mesafe konusunda esnaf ve yolda geçen vatandaşları tekrar uyardılar. Maske takmayan bir esnafla karşılayan zabıta ekipleri, kendisine son uyarılarda bulunarak ikinci denetimde ise bu manzara ile karşılaşması halinde işyerini mühürleyecekleri uyarısında bulundular.

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