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Zabıtadan pandemi denetimi

ORDU HABERLERİ  | 02.12.2020 20:53 | Son Güncelleme

Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetimlerini sürdürüyor.Ülke genelinde son günlerde artış gösteren vaka sayısıyla birlikte uygulanması gereken tedbirler kapsamında kontroller yapan Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini daha da sıklaştırdı.Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için mücadele eden zabıta ekipleri, mağazalar, gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar ile pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor.

Zabıtadan pandemi denetimi

Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda denetimlerini sürdürüyor.
Ülke genelinde son günlerde artış gösteren vaka sayısıyla birlikte uygulanması gereken tedbirler kapsamında kontroller yapan Fatsa Belediyesi zabıta ekipleri, denetimlerini daha da sıklaştırdı.
Salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşların sağlığını korumak için mücadele eden zabıta ekipleri, mağazalar, gel-al şeklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar ile pazar yerlerinde düzenli olarak maske ile sosyal mesafe denetimleri gerçekleştiriyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında AVM’lere girişte getirilen HES kodu uygulamasının takibini yapan zabıta ekipleri, alışveriş merkezinde maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyulması gereken önlemleri hatırlattı.
Vatandaşlara sağlıklı ortam sağlamak adına ekiplerin tedbir ve denetimleri büyük bir özveriyle sürdürdüklerini ifade eden Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, “Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar’ın talimatları doğrultusunda salgının yayılmasını önlemek ve halk sağlığını korumak için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Mağazalar, gel al şeklinde hizmet veren lokanta, ve restoranlar, AVM’ler, pazar yerleri ve kamuya açık alanlarda denetimlerimizi titizlikle gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız tüm denetim ve kontroller halkımızın sağlığı için” dedi.

Zabıtadan pandemi denetimi

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