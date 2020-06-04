YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Manisa
  4. Zabıtadan sosyal mesafe denetimi

Zabıtadan sosyal mesafe denetimi

MANİSA HABERLERİ  | 04.06.2020 11:25 | Son Güncelleme

Soma Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında Zabıta ekipleri’ye denetimlere aralıksız devam ediyor.

Soma Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele kapsamında Zabıta ekipleri’ye denetimlere aralıksız devam ediyor. 1 Haziran itibariyle başlayan normalleşme sürecinde ekipler yeni açılan kafe, kahvehane, restoran ve aperitif salonlarında denetim yaptı, iş yeri sahiplerini sosyal mesafe ve maske ile hijyen konusunda uyardı.
Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Cumhurbaşkanlığımız tarafından ülke genelinde uygulanan karar ile 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle açılan işletmeler, Soma Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından denetleniyor. İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızın 1 Haziran itibariyle tekrar işletmeye açılmaları ile ilgili kapsamlı denetleme çalışmalarımızı başlattık. Sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde gerekli önlemler alınarak sürdürülecek olan işletme faaliyetleri Belediyemiz koordinesinde zabıta müdürlüğü ekiplerimiz tarafından düzenli olarak denetlenecek. Değerli halkımızın ve esnaflarımızın sağlıklı günler geçirmeleri için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye... Kahreden görüntü! Köpeği söz dinlemedi diye...
Dev lahanayı görenler inanamadıDev lahanayı görenler inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Edremit’in sembolü Sarıkız’a havuz yapılması çalışmaları başladı

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Vali Toraman, okul binası inşaatlarında incelemelerde bulundu

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

Lale Devri’nden Edirneli Yenilikçi bir nakkaş: Levnî

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

ASKİ su sayaçlarını okuma ve fatura dağıtımına yeniden başladı

Manisa Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:51
Sabah
05:40
Öğle
13:14
İkindi
17:08
Akşam
20:38
Yatsı
22:18

Manisa Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Ada Eczanesi
Merkez
Gözde Eczanesi
Merkez
Nur Ege Eczanesi
Merkez
Şirvan Eczanesi
Turgutlu
Yedieylül Eczanesi
Turgutlu
Arel Eczanesi
Akhisar
Bilgiç Eczanesi
Akhisar
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

Elektrik direğinden uçurtmayı almak isterken akıma kapılıp düşerek öldü

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Soma'da "mayıs" hüznü

Soma'da "mayıs" hüznü

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

Kumar oynarken yakalandılar, iki farklı suçtan ceza yediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.