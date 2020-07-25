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Zabıtadan ticari taksi denetimi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 25.07.2020 16:07 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetimleri devam ediyor.Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların huzurlu, güvenli ve konforlu seyahat etmesi için, zabıtalar denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Zabıtadan ticari taksi denetimi

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde faaliyet gösteren ticari taksilere yönelik denetimleri devam ediyor.
Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşların huzurlu, güvenli ve konforlu seyahat etmesi için, zabıtalar denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında şehir merkezinde faaliyet gösteren ticari taksi (T Plaka) işletmecilerine yönelik denetimlerine devam etti. Araçların düzenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi gerektiği belirtilen denetimde, belge, maske ve hijyen kuralları gibi önemli detaylar gözden geçirildi. Ayrıca araçlarda her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme, ürün veya 80 derecelik kolonya bulundurulması ve araçların sık sık havalandırılması yönünde sürücülere telkinde bulunuldu. Kurallara uymadığı tespit edilenlere de tutanak tutularak, gerekli uyarılarda bulunuldu.
Vatandaşların can güvenliğinin çok önemli olduğunu, konforlu ve huzurlu bir şekilde seyahat etmeleri gerektiğini belirten yetkililer, “Bu konuda ticari taksi sürücülerine büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Denetimlerimiz rutin bir şekilde artarak devam edecektir. Şoförlerin kanun ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uymaları gerekmektedir. Eksikliği tespit edilen araç işletmecilerine gerekli uyarıları yaptık. Eksikliklerin tekerrürü halinde gerekli cezai müeyyideler uygulanacaktır” şeklinde konuştu.

Zabıtadan ticari taksi denetimi

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