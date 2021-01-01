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Zabıtadan yılbaşı mesaisi

YALOVA HABERLERİ  | 01.01.2021 16:25 | Son Güncelleme

Altınova Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlere yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan işyerlerinde devam etti.Zabıta Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan başta kuruyemiş ve manavlar olmak üzere işyerlerine denetimlerde bulundu.

Altınova Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik yürüttüğü denetimlere yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan işyerlerinde devam etti.
Zabıta Amirliği ekipleri, yılbaşı gecesi kısıtlamadan muaf olan başta kuruyemiş ve manavlar olmak üzere işyerlerine denetimlerde bulundu. Zabıta ekipleri denetimlerde esnaf ve vatandaşları maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Vatandaşların yılbaşına sağlıklı ve huzurlu bir şekilde girmeleri için denetimler yaptıklarını ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Denetimler kapsamında İşyeri çalışma ruhsatı, ürünlerin tazeliği, son kullanma tarihi, fiyat etiketleri ve temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı gibi kriterler incelendi. Vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve güvenliği için denetimlerimiz devam edecektir” diye konuştu.

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