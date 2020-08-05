YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Zafer Meydanı’nda asfaltlama çalışmaları başladı

Zafer Meydanı’nda asfaltlama çalışmaları başladı

AYDIN HABERLERİ  | 05.08.2020 12:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinin tarfik akışının en yoğun olduğu yerlerinden olan Zafer Meydanı’nda sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladı.Efeler’in en işlek noktalarından olan Zafer Meydanı üzerinde yol çalışmaları dün akşam itibariyle başladı.

Aydın’ın Efeler ilçesinin tarfik akışının en yoğun olduğu yerlerinden olan Zafer Meydanı’nda sıcak asfalt kaplama çalışmaları başladı.
Efeler’in en işlek noktalarından olan Zafer Meydanı üzerinde yol çalışmaları dün akşam itibariyle başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerince aralıksız devam edecek olan çalışmalar kapsamında Zafer Meydanı sıcak asfalta kavuşacak. Vatandaşların çalışma sürecinde mağdur olmamaları için alternatif güzergahlar düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. Çalışmaların 9 Ağustos tarihinde bitmesi beklenirken, Zafer Meydanı sıcak asfalta kavuşarak Aydınlıların hizmetine sunulacak. 5 gün sürecek olan çalışma boyunca vatandaşlar, 127. Sokak,104. Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi, 204. Sokak ve Orta Mahalle Caddesi’ni alternatif güzergah olarak kullanabilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada “Trafik akışının emniyetli şekilde gerçekleşmesi ve herhangi bir kaza oluşmaması için trafik işaret ve işaretçilerine uyulmasını önemle rica ederiz. Gösterdiğiniz özveri ve dayanışma için teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!Huawei Watch GT 2 Serisi ile zamanı kusursuz yaşa!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Şehit Nusret Parkı hizmet binası yıkıldı

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Osman Demirdöğen’e yeni görev

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Korona virüs tedavisi gören genç kıza hastanede sürpriz evlilik teklifi

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Kalkan: “İŞKUR TYP’lileri okullarda acilen görevlendirmeli”

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Başkan Ergü’den personele teşekkür yemeği

Aydın Namaz Vakitleri 5 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:34
Sabah
06:08
Öğle
13:20
İkindi
17:08
Akşam
20:21
Yatsı
21:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler 5 Ağustos Çarşamba

Eraydın Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Meriçli Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Aşk acısı Aydın polisini ayağa kaldırdı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.