Zakharyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Galatasaray Arsen Zakharyan'ın transfer görüşmelerini durdurdu!

Arsen Zakharyan'ın adı Galatasaray ile anılıyordu. Dinamo Moskova ekibinin genç oyuncusu Arsen Zakharyan'ı renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'dan bir son dakika açıklaması geldi. Genç oyuncu ile görüşmeler durduruldu. Sporseverlerin yakından takip ettiği transfer ihtimali sonrasında futbolcu ile ilgili aramalar sıklaştı. Peki Arsen Zakharyan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Futbol kariyeri nasıl? Ayrıntılar haberimizde...

ARSEN ZAKHARYAN KİMDİR?

FK Dinamo Moscow takımında orta saha mevkinde forma giyen Arsen Zakharyan, 26 Mayıs 2003 tarihinde Samara, Rusya'da dünyaya gelmiştir. 19 yaşındaki genç oyuncu bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı. Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi. Bonservis değerinin ise 15 milyon euro olarak bilinmektedir.

2.1.83 cm boya sahip Arsen Zakharyan, Rusya U21 için en genç golcü ve UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası tarihindeki en genç golcüdür.

GALATASARAY DURDURDU

Arsen Zakharyan ile ilgili transfer görüşmelerinin durdurulduğu açıklandı. Genç futbolcunun peşinde olan sarı kırmızılı ekip, transfer görüşmelerini askıya aldı.

Galarasaray'ın resmi taraftar hesabı Forza Cimbom, gazeteci Süleyman Rodop'un transfer görüşmelerinin durduğuna dair açıklamasını paylaştı.

