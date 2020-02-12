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Zaman Tabletleri sergisi Maltepe’de açıldı

İSTANBUL HABERLERİ  | 12.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Kozmik Resim akımının öncüsü olarak bilinen ressam Yüksel Aydın’ın “Zaman Tabletleri” ismini taşıyan 66.

Kozmik Resim akımının öncüsü olarak bilinen ressam Yüksel Aydın’ın “Zaman Tabletleri” ismini taşıyan 66. kişisel sergisi Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.
1985 yılından bu yana, kendine özgü bir teknikle yağlı boya resimler yapan Aydın, eserlerini hiçbir tasarımla değil, tamamen o anın ruhunda yol açtığı, doğuş ve sezgilerin frekansı ile oluşturduğunu söyledi. Yurt içi ve yurt dışında 65 kişisel sergi açan Aydın, “Resimlerim evrenin akışı kayıtlarının eserleri. Onun için geçmiş, gelecek ve şimdi var. Ve farklı zaman kesimleri var. Bu nedenle sergimin adını Zaman Tabletleri koydum.” dedi. Sanatçı eserlerinde yaşamdan, doğadan ve evrenden algıladıklarının duygu ve düşüncelerindeki oluşumunu renk, figür ve düşsel görüntülere dönüştürdü. Aydın, derinlere doğru uzanan yollara, ışıklara, düşsel yaratıklara, fantastik öğelere, baktıkça görülen figürlere de yer verdiği eserleriyle yeteneğini gözler önüne serdi. Aydın’ın insanın ve evrenin varoluşunu sorguladığı sergisi 27 Şubat’a kadar Galeri A+B’de ziyaret edilebilir.

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